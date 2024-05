Dopo il successo della prima edizione torna l'appuntamento con Capanne sotto le Stelle, la manifestazione organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Centro Commerciale Naturale di Capanne con il patrocinio del Comune di Montopoli Valdarno e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa. L'evento è sostenuto dalla Banca Popolare di Lajatico e sponsorizzato da Carrozzeria Di Gianni, Nicole, Molart, Chiara Cioni Assicurazioni, Panificio Il Centi, Fogli Idraulica, DPA Impianti e Zolfanelli.



Buon cibo, divertimento e tantissima musica con il Dj tour della mitica Discoteca Concorde: ci sono tutti gli ingredienti per una vera anteprima dell'estate, una serata tutta da vivere domenica 2 giugno alle Capanne di Montopoli Valdarno.

A partire dalle 18 in Piazza Vittorio Veneto, per l’occasione chiusa al traffico, sarà possibile cenare presso gli stand della speciale area food and drink che ospiterà prodotti enogastronomici del territorio, allietati dall'esibizione con violino di Blue Sound.Ad aprire la festa sotto le stelle il Dj tour della Discoteca Concorde, per una serata al ritmo dei migliori pezzi della musica anni ’80 e ’90. Un viaggio indietro nel tempo che farà rivivere i tempi della storica discoteca di Chiesina Uzzanese e i dj che l'hanno resa famosa in tutta Italia.