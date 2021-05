Capannoli tra ville e fattorie

Visita alla Villa Baciocchi, edificio settecentesco costruito sui resti del castello medievale, adibita a Museo Zoologico, Archeologico, Parco botanico e Biblioteca comunale con sala multimediale. Proseguiamo lungo la 'Strada del vino delle colline pisane', spostamento autonomo con auto private, fino alla 'Fattoria Vialto' dove vi aspetta una degustazione di prodotti locali come taglieri, primi piatti e vini, immersi nella natura, con giro in carrozza.



Ritrovo alle ore 9.50 nel piazzale dei Musei di Villa Baciocchi, in Piazza San Bartolomeo, ingresso dal Parco Botanico.

https://goo.gl/maps/GesagR6dzc2mhiku5



Tour 40€ a testa (comprensivo di entrata ai Musei di Villa Baciocchi e di degustazione/pranzo presso la Fattoria Vialto).



Le prenotazioni possono essere effettuate:

– di persona presso l’Ufficio Turistico di Pontedera e della Valdera, in viale Rinaldo Piaggio, 82 a Pontedera;

– chiamando il cellulare o tramite whatsapp dell’ufficio turistico 388.7583081

– inviando una mail a info@visitvaldera.eu, specificando Nome e Cognome dei partecipanti



Il corrispettivo di € 40,00 a persona è da versare direttamente presso l’ufficio turistico nei giorni precedenti alle visite, oppure il giorno stesso sempre allo staff del nostro ufficio.

Le visite partiranno con gruppi di minimo 10 e massimo 20 partecipanti.