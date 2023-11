Capodanno a teatro con Filippo Caccamo

LE FILIPPICHE | FILIPPO CACCAMO

CAPODANNO A TEATRO 2024

Domenica 31 dicembre 2023 alle 21.30 venite a festeggiare il Capodanno alla Città del Teatro di Cascina con il divertentissimo spettacolo in prima nazionale LE FILIPPICHE di e con Filippo Caccamo.



Le Filippiche è un affascinante e coinvolgente viaggio nella comicità di Filippo Caccamo, che porta sul palco un assortimento di personaggi esilaranti, stravaganti e memorabili.

Attraverso brillanti monologhi e dialoghi incalzanti, l'artista crea un affresco comico del tutto innovativo che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, ma poi si allarga ben oltre il contesto scolastico, abbracciando la vita di tutti i giorni.

Le Filippiche è un invito a ridere, a pensare, e soprattutto a riconoscere l'importanza delle piccole e grandi sfide che ci accompagnano lungo il cammino. Filippo Caccamo regala uno show indimenticabile, un'esperienza teatrale che lascia il segno e ci fa guardare la vita con occhi nuovi.



A seguire Concerto di Mezzanotte, in scena Tiziano Barontini (tenore), Maila Fulignati (soprano), Francesca Mercadante (soprano), Marco Maggi (pianoforte) e le più belle musiche della tradizione italiana tra arie liriche e canzoni napoletane, per salutare l'arrivo del 2024!

BRINDISI DI MEZZANOTTE.



sala Franca Rame & Dario Fo

DOMENICA 31 DICEMBRE ORE 21.30

BIGLIETTERIA

Platea + I Tribuna 65€

II Tribuna + Gallerie 55€



Prevendita biglietteria del teatro

dal lunedì al venerdì 10-14, il mercoledì 10-14 e 17-19 e il sabato 10-13

Circuito Ticketone e Boxoffice

On line

La sera di spettacolo dalle ore 20.00



La Città del Teatro via Toscoromagnola 656 Cascina (PI)