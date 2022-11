Capodanno a teatro con lo spettacolo Morricone film history

Vuoi trascorrere l'ultimo dell'anno come se fosse un film?

Alla Città del Teatro di Cascina, sabato 31 dicembre alle ore 21.30, sarà possibile vivere questa serata speciale con lo spettacolo concerto 'Morricone Film History', un tributo, interamente dedicato al premio Oscar Ennio Morricone.



In scena un’orchestra di 30 elementi e le più belle colonne sonore della storia del cinema per salutare l'arrivo del 2023!



'Morricone Film History' vede in scena la Cinema Ensemble Grand Orchestra ed il soprano Francesca Mercadante, dirette da Simone Giusti, per la regia di Emiliano Galigani.

Lo spettacolo ripercorre le tappe salienti della carriera del Maestro dalle prime collaborazioni con Sergio Leone, fino alle musiche realizzate per Hollywood, che lo hanno consacrato icona mondiale con una stella sulla Walk Of Fame.



Lo spettacolo non sarà solo un modo di ascoltare dal vivo le musiche del maestro, ma anche di ricordare il percorso storico delle sue creazioni, grazie a grafiche e videoproiezioni che seguiranno l’evoluzione delle collaborazioni che Morricone ha realizzato a partire dagli anni sessanta al suo secondo Oscar, per la colonna sonora di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino.



Brani tratti da: Metti una sera a cena / Indagine su di un cittadino... / Giù la testa / Sacco e Vanzetti / Per qualche dollaro in più / Per un pugno di dollari / Il buono, il brutto e il cattivo / C'era una volta il west / Il clan dei siciliani / The Hateful eight / Nuovo Cinema Paradiso / Mission / C'era una volta in America / La leggenda del pianista sull’oceano ed altri …



BRINDISI DI MEZZANOTTE



CAPODANNO A TEATRO

SABATO 31 DICEMBRE 2022 ORE 21.30

sala grande





