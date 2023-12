Capodanno '80 Trash Party' al Borderline Club

Prezzo non disponibile

Al Borderline, storico club di live music, torna la musica live per Capodanno!

Erano anni che il club di live music non ospitava una band per la sera del 31 dicembre. Quest'anno saranno invece presenti, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, gli '80 Trash Party': la party band di tributo assoluto alla musica italiana anni 80!

Una notte all'insegna della musica anni 80 per festeggiare il nuovo anno: Pop, Funk, Rock e Dance nelle rivisitazioni delle migliori hit italiane degli anni 80.

Uno spettacolo da vivere tutto d'un fiato per ballare e cantare abbandonando ogni pudore!

Passerete dal balletto di 'Vola' al cantare a squarciagola 'Maledetta primavera', attraversando Bertè, Rettore, Tozzi, Nannini, Salerno, Spagna e tanti altri.

Il BORDERLINE e gli 80 TRASH PARTY vi aspettano il 31 dicembre a partire dalle 23.30 per festeggiare insieme la mezzanotte e ballare.

Ingresso Riservato Soci ACSI tesseramento Soci : La tessera avrà sempre un costo di 10 eu ed avrà validità fino al 31 dicembre 2024.

Richiesta tesseramento tramite il nostro sito www.borderlineclubpisa.it oppure presso il Circolo. Contributo serata 5 euro