Capodanno a Pisa con musica e fuochi d'artificio

Un evento in musica dal titolo 'New Year 2023 Celebration' in piazza dei Cavalieri animerà la notte di San Silvestro a Pisa.

A partire dalle ore 22.00 una proposta musicale tutta da ballare con alcuni dei Dj tra i più amati e con il tradizionale countdown di mezzanotte. Sul palco saliranno il Back to Back party di Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e M2O, a seguire lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti.



Allo scoccare della mezzanotte, poi, tornano anche i tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo.



L’evento, voluto dal Comune di Pisa, Assessorato al Turismo, sarà a ingresso gratuito e accompagnerà il pubblico per tutta la notte. L’organizzazione è a cura della LEG (Live Emotion Group), in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi di Pisa.