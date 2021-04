Capodanno Pisano, una questione di stile

Giovedi 29 aprile ore 18.00 ci sarà la Web Streaming su Facebook Pagina Eliopoli Summer nell'ambito della Rassegna Culturale "Capodanno Toscano': l'Associazione culturale Eliopoli presenta un evento dedicato al Capodanno Pisano.

Il Prof. Franco Donatini insieme alla Prof.ssa Paola Pisani accompagnati da Massimo Marini partono dal 25 marzo per un itinerario che ne esplora nei secoli le ragioni astronomiche, storico-culturali e la diffusione territoriale in rapporto a calcoli diversi del tempo. Lo fanno da divulgatori che innestano, fra simpatici scoop e documentazione accurata, la curiosità della ricerca sull’amore delle radici. Un viaggio nella memoria cittadina in un’esposizione disinvolta e accattivante.

Il tutto si svolgerà tra simpatici intermezzi in vernacolo di Atos Davini .