Capodanno Pisano a Vicopisano: visite guidate speciali e concerto

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 25/03/2022 al 27/03/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Vicopisano

Brunelleschi a Vicopisano, celebrazioni del Capodanno Pisano, tutti i monumenti aperti con sconti e gratuità, iniziative per bambini e bambine e conferimento del Premio Brunelleschi a Eike Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi. Le giornate sono previste il 25, 26, 27 marzo ed anche il 9 aprile.

Il 25 marzo si terranno, come di consueto, le celebrazioni del Capodanno Pisano a cura del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, dalla camminata del mattino, all'attesa del raggio di sole nella Pieve di Santa Maria di Vicopisano per entrare già nel 2023, dal pranzo a San Giovanni alla Vena ai segnali di pace dalla Rocca, dalle visite guidate alla cena e al tour della Fortezza brunelleschiana in notturna. Informazioni e prenotazioni: grupporosellini@yahoo.it, 050/551285.

Il 26 marzo monumenti e pievi, del borgo e del territorio, saranno aperti e visitabili con sconti e gratuità. Dalle 15.30 alle 19 sarà possibile scoprire il Complesso della Rocca del Brunelleschi, il Soccorso, la Torre dell'Orologio, la Chiesa di San Jacopo e la Pieve di Santa Maria, e fino alle 18 saranno aperte straordinariamente anche le Cateratte Ximeniane (per visitarle la prenotazione è obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it).

Alle 16, inoltre, sempre il 26, visita guidata del centro storico del borgo, alla scoperta delle sue meraviglie, con partenza dal prato della Pieve di Santa Maria (durata 90 minuti, prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.vicopisano. pi.it)

Gran finale in musica, il 26 marzo, con il concerto di violoncello e violino dei Maestri Elisabetta Casapieri ed Enrico Bernini nel cassero della Rocca (in caso di condizioni meteo sfavorevoli il concerto si terrà nella Sala del Tormento di Palazzo Pretorio). Programma di sala nella locandina, partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria: biblioteca@comune.vicopisano. pi.it.

Il 27 marzo Vicopisano è dei bambini e delle bambine, tanti gli eventi, le animazioni e i giochi pensati per i più piccoli. E' possibile scoprirli tutti nella locandina sul sito del Comune, anche in base all'età, senza dimenticare il gran finale con lo spettacolo del Superlupone.

Come sorpresa, per i più grandi, il 27: visita guidata gratuita, alle 15.30, ai tre capolavori idraulici di San Giovanni alla Vena: le Cateratte Ximeniane, la Botte di Alessandro Manetti e le Cateratte Medicee. Punto di partenza alle Cateratte, prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.vicopisano. pi.it

Sempre aperti alle visite guidate, con biglietto ordinario, la Rocca, Palazzo Pretorio, Torre dell'Orologio, il Soccorso.

Grandissime emozioni per tutti il 9 aprile per il conferimento, alle 18 al Teatro di via Verdi, del Premio Brunelleschi ad Eike Schimdt. Interverranno alla cerimonia del 9 aprile, nell'ordine, il Presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, il Sindaco Ferrucci, la Presidente della Società Storica Pisana, Gabriella Garzella e il Presidente della Regione, Eugenio Giani. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, e informazioni, scrivendo a comunicazione@comune. vicopisano.pi.it.