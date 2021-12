Uma casa portuguesa a Capodanno

Il 31 dicembre notte di Fado di Capodanno. Un’intera serata dedicata al Portogallo in cui poter gustare i favolosi piatti della tradizione portoghese cucinati dalle sapienti mani della chef Ana Paula Gonçalves e deliziarsi con le note del virtuoso musicista Custódio Castelo accompagnato da Ana Paula Martins e Joao Chora in un concerto speciale di fado.al Centrum Sete Sois Sete Luas di Pontedera.

Per partecipare è necessario prenotarsi a festivalsssl@gmail.com o al numero 388 758 3081 entro il 27 dicembre 2021.

Posti limitati. Per ulteriori info : https://bit.ly/3y76u5G