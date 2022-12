Capodanno Show a San Miniato

E' un capodanno last minute e a sorpresa quello organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso per la sera del 31 dicembre, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest/Terre di Pisa, il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il patrocinio del Comune di San Miniato. Uno spettacolo all'insegna della musica e della comicità che prenderà vita nel cuore di San Miniato Basso, grazie alla scenografia che sarà appositamente allestita sulla strada Tosco-Romagnola Est all'incrocio con viale Marconi, proprio sulla via principale del paese dove scorre il rio Pinocchio.

Dalle 21.30 il Capodanno Show prenderà il via con dj set e lo spettacolo dell'attore, comico e imitatore Leonardo Fiaschi, vero mattatore del palcoscenico e protagonista di numerosi programmi tv come Italia's Got Talent, Colorado, Tale e Quale Show, Domenica In e Striscia La Notizia.

Sarà il notissimo imitatore livornese a esibirsi in un'esilarante performance tra musica, sketch e imitazioni che accompagneranno San Miniato Basso al brindisi per salutare l'arrivo del 2023. Il divertimento continua dopo la mezzanotte con la speciale animazione e dj set che promettono danze e divertimento fino a tardi.