'Cappuccetti Matti' alla Città del Teatro di Cascina

Domenica 12 febbraio alla Città del Teatro alle ore 17.00 arrivano i CAPPUCCETTI MATTI di Pandemonium Teatro!

La classica fiaba di Cappuccetto Rosso reinventata in moltissime versioni.



«Perché presentare innumerevoli sfaccettature di un personaggio così classico? Per divertirsi naturalmente! … e perché crediamo sia sempre più necessario proporre a bambini e ragazzi, e soprattutto agli adulti che li accompagnano a teatro, una sana dose di “apertura mentale”: disponibilità ad un pensiero libero e creativo, grazie a un teatro che davvero possa stimolare e arricchire adulti e bambini.»



Sotto la lente teatrale del divertimento e dell’ironia la compagnia giocherà con la fiaba più conosciuta: CAPPUCCETTO ROSSO, storia alla cui riscrittura molti autori si sono cimentati.

E grazie alle suggestioni di queste moderne rivisitazioni e all’ironia, unite al sempre divertente gioco del teatro nel teatro, si svilupperà CAPPUCCETTI MATTI di Tiziano Manzini che vedrà in scena Giulia Manzini e Flavio Panteghini.

I due attori affronteranno una sorta di “Esercizi di stile” a cui abbineranno una buona dose di vivacità per passare da un Cappuccetto all’altro: classico, inglese, razzo, tonto, pazzo, oca, killer e altri ancora… fino all’esaurimento fisico… degli attori!

Naturalmente anche i coprotagonisti della storia, lupo, mamma, nonna e cacciatore dovranno adeguarsi alle trasformazioni della protagonista.



Spettacolo per bambini dai 5 anni



DOMENICA 12 FEBBRAIO ORE 17

teatro d’attore



sala piccola