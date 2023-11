Teatro Nuovo di Pisa: 'Cappuccetto, il lupo e altre storie'

Uno spettacolo per vivere l’emozione della paura, per misurare il coraggio e l’astuzia o trovare sollievo nella magia, sciogliendosi in una catartica risata. In arrivo per la rassegna domenicale di spettacoli per bambini del Teatro Nuovo di Pisa, domenica 5 novembre alle 17, 'Cappuccetto, il lupo e altre storie' della compagnia Drammatico Vegetale. Regia di Pietro Fenati in scena insieme a Elvira Mascanzoni.

Il lupo nelle fiabe rappresenta l’ignoto, lo sconosciuto, è il simbolo di tutte le nostre paure. In questo racconto animato con pupazzi ed elementi scenografici di pezza, si ripercorrono alcune fiabe della nostra tradizione – I tre porcellini, Il lupo e i sette caprettini, Cappuccetto Rosso, Gallo Cristallo – per raccontare la figura del lupo e le sue conseguenze nelle storie che attraversa. Starà al pubblico immedesimarsi nelle avventure dei tre porcellini, dei sette caprettini e fare il tifo per Cappuccetto Rosso.