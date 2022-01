Jonathan Canini con lo spettacolo 'Cappuccetto Rozzo' nella 'sua' Pisa

Ritorno da trionfatore, quello di Jonathan Canini nella 'sua' Pisa. Ad aprire le porte al nuovo asso della comicità toscana è infatti quel Teatro Verdi dove fanno tappa i maggiori artisti italiani e stranieri. L'appuntamento è per sabato 29 gennaio con 'Cappuccetto rozzo' - stavolta in versione 'reloaded' - l’esilarante spettacolo con cui Jonathan Canini sta inanellando un sold-out dietro l’altro. I biglietti sono disponibili online su www.bitconcerti.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti- vendita (tel. 055.210804). Ingresso nel rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Lo spettacolo rivisita la nota favola di 'Cappuccetto rosso', trascinando in Toscana i suoi personaggi. Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore… Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso erede della tradizione comica toscana. Un successo, quello di Jonathan Canini, a cui hanno contribuito molto, anzi, moltissimo, i social network, con milioni di clic e una fanbase in costante crescita. Ma la forza di Jonathan Canini è quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Un successo che ha proiettato l’artista di Santa Maria a Monte anche al di fuori dei confini del teatro e della comicità: ha prodotto due film e lo abbiamo visto nella serie Tv 'I delitti del Barlume'. Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo. Lo spettacolo promette quindi sorprese e risate in aggiunta, con nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Versione aggiornata di uno show che ha inanellato decine di sold-out e divertito migliaia di spettatori.

Info spettacolo

Info tel. 050.941111 - 055.667566

www.bitconcerti.it – www.teatrodipisa.pi.it



Biglietti

Platea e Palchi I e II ordine centrale 25 euro

Palchi III ordine centrale e I e II ordine laterale 22 euro

Galleria IV ordine e palchi III ordine laterale 19 euro

Loggione 17 euro



Prevendite

Online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it

Nei punti prevendita di Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti- vendita (tel. 055.210804)