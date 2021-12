Capodanno con Jonathan Canini, mattatore della comicità toscana

Inarrestabile l’ascesa di Jonathan Canini. Dopo i pienoni dei mesi scorsi, il nuovo asso della comicità toscana torna a calcare le scene con quello che è ormai il suo cavallo di battaglia,'Cappuccetto rozzo', stavolta in versione 'reloaded'. Anche a Capodanno. Sì, perché venerdì 31 dicembre al Teatro Virgilio Marchionneschi di Guardistallo (Pisa) andrà in scena questo spettacolo, una rivisitazione tutta toscana della celebre favola 'Cappuccetto rosso', che andrà in scena sempre nella stessa location anche mercoledì 29 dicembre. I biglietti sono disponibili da oggi su ticketone.it.



Lo spettacolo rivisita 'Cappuccetto rosso', trascinando in Toscana i suoi personaggi. Lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna, pisano il cacciatore… Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso erede della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherini…A dare una mano hanno contribuito moltissimo il web, e soprattutto i social network, con milioni di click e una fanbase in costante crescita. Ma la forza di Jonathan Canini è quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo.