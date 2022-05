A grande richiesta torna Jonathan Canini al Persio Flacco di Volterra con 'Cappuccetto Rozzo Reloaded'

Ancora Jonathan Canini a Volterra. Dopo il tutto esaurito di tre settimane addietro, mercoledì 25 maggio l’attore e comico toscano salirà di nuovo sul palco del Teatro Persio Flacco con lo spettacolo 'Cappuccetto Rozzo'. Una promessa mantenuta, da parte di Canini, nei confronti dei tanti fan che non erano riusciti a trovare posto per il primo appuntamento.



I biglietti per questa replica straordinaria sono disponibili sui siti www.ticketone.it e www.bitconcerti.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804).

La trama

Pisano il cacciatore, lucchese il lupo, fiorentina la protagonista, livornese la nonna…Lo spettacolo rivisita la nota favola di 'Cappuccetto rosso', trascinando in Toscana i suoi protagonisti. Alla storia originale si sovrappongono così vernacoli e questioni di campanile, in un botta e risposta che rivela il talento di Jonathan Canini, indiscusso epigono della tradizione comica toscana, quella di programmi tv come Vernice Fresca e Aria Fresca, di mattatori quali Benvenuti e Nuti, Pieraccioni e Panariello, passando per Ruffini e Ceccherin. A dare una mano hanno contribuito molto, anzi, moltissimo, il web, e soprattutto i social network, con milioni di click e una fanbase in costante crescita. Ma la forza di Jonathan Canini è quella di cercare il contatto diretto col pubblico, sul palco, davanti a una platea in carne e ossa. Un successo che ha proiettato l’artista di Santa Maria a Monte (Pisa) anche fuori dai confini del teatro e della comicità: ha prodotto due film e lo abbiamo visto nella serie Tv 'I delitti del Barlume'.bJonathan Canini presenterà 'Cappuccetto rozzo' in versione “reloaded”. Quindi sorprese e risate in aggiunta, nuove scenografie, nuovi personaggi e nuovi sketch. Sul palco, insieme a Jonathan, salirà il comico Riccardo Di Marzo.