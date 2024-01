Carla Ramacciotti riferisce su come invecchiare al meglio, nella conferenza organizzata da 50&piu’ Confcommercio

L’associazione 50&PIU Confcommercio Pisa, venerdì 26 gennaio alle ore 17 nella sala delle conferenze 'I Praticelli' a Ghezzano, via Giovanni Berchet 40, presenta una conferenza dal titolo eloquente: 'Invecchiare si può … farlo bene è meglio'. I modi per raggiungere questo invidiabile obiettivo saranno suggeriti dalla relatrice e ospite dell’associazione Carla Ramacciotti, docente dell’Università di Pisa, psichiatra, psicoterapeuta e, sempre nell’ambito dei propri studi, anche scrittrice. E’ a sua cura il volume 'Scusate il disturbo', una collezione di contributi su alcuni pazienti, sui minori e maggiori disagi della loro e, in diversi casi, anche della nostra quotidianità. L’incontro, presentato dal presidente di 50&PIU’ Franco Benedetti e parte di un più ampio programma di appuntamenti, è libero e aperto a tutti.