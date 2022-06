Carlo Cottarelli a Pisa presenta il suo libro

ALL’INFERNO E RITORNO

Per la nostra rinascita sociale ed economica (Feltrinelli, 2021)

CARLO COTTARELLI presenta il suo libro



Ospite d’eccezione nel Giardino della Chiesa Universitaria di San Frediano, il 5 luglio alle ore 16.00.

Sotto gli alti alberi che riparano dal sole, Carlo Cottarelli - già Direttore del Fondo Monetario Internazionale - sarà a Pisa per incontrare la cittadinanza e presentare il suo ultimo libro, uscito la scorsa estate per i tipi Feltrinelli. L’esperto economista chiarisce, fin dalle prime pagine del libro, la vocazione profondamente politica del volume: “questo è un libro politico, anche se scritto da chi politico non è”. Un vero e proprio atto d’amore verso il proprio Paese dove certamente, alla classe politica in senso stretto, non vengono risparmiati rimproveri e accuse. La pandemia che ha sconquassato l’italia e il mondo intero provocando crisi di carattere sanitario, economico e finanziario, è da considerarsi come un vero e proprio spartiacque per la vita del nostro paese: è l’inferno evocato dal titolo del volume. Ma dall’inferno occorre uscire: tutta la seconda parte del libro è costellata di una serie di attente disamine e possibili vie di uscita che possano finalmente ed effettivamente realizzare il principio costituzionale dell’uguaglianza per tutti i cittadini. Uguaglianza di genere, di possibilità ed accesso al mondo del lavoro, di occasioni di ripresa e ripartenza per il Sud Italia.

L’Autore dialogherà con il Prof. Luca Spataro docente di economia politica presso l’Università di Pisa e Direttore del Dipartimento di Economia e Management.



L’incontro, promosso dalla Libreria Pellegrini in collaborazione con la Chiesa Universitaria di San Frediano, ha trovato immediata e costruttiva collaborazione da parte delle associazioni di cittadini del Sud Italia residenti a Pisa: Associazione culturale Calabresi a Pisa “Esperia”, Centro Studi e Ricerche Calabresi a Lucca, Associazione Pugliesi a Pisa, Amici del Vallo di Diano e del Cilento, Associazione Lucani a Pisa, Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda.