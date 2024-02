Carnevale a Calci

Il Carnevale di Calci, che affonda le sue radici negli anni ‘30 del secolo scorso e non ha certo dimenticato i fasti del Carnevale dei Ragazzi a La Gabella, torna domenica 11 febbraio nel centro del paese, grazie all’impegno del Comitato Carnevale di Calci con il sostegno e il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il clou del carnevale calcesano sarà ancora una volta la parata delle maschere di gruppo, tutte con costumi originali rigorosamente autoprodotti. Una sfilata che sarà anche una gara e che già si preannuncia colorata, scoppiettante e ricca di sorprese, essendo state raccolte iscrizioni da parte di un centinaio di persone. A far da contorno tanta musica, con le esibizioni de La Sbandata Marching Band e dell’immancabile Premiata Filarmonica 'G. Verdi' di Calci, nonché le animazioni, i giochi, gli spettacoli per i più piccoli e lo street food, in piazza Cavallotti, grazie alla collaborazione con Confcommercio Pisa.

Dalle 10 di mattina sarà in funzione il Carosello a pedali RiCiclo, giostra ecologica che tanto successo ha riscosso nella passata edizione, mentre in piazza Cavallotti sarà attivato lo street food. Alle 14,30 il raduno delle 'Maschere in Gara' in piazza Cairoli, alle 15,30 il via alla parata per via Roma, che sarà aperta da La Sbandata, e sempre in via Roma si esibirà la Filarmonica. Ad aspettare la parata davanti al Comune ci sarà la nuova giuria composta dal Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze e, dopo la premiazione, Diego Brocani si esibirà in 'Folies', stravagante show di clown e giocolieria. Sempre nel pomeriggio, in piazza Garbaldi, non mancherà l'animazione per i più piccoli, grazie a Metis Aps.