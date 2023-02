Carnevale, a Calci due giorni di festa tra maschere e street food

Due giorni di festa a Calci per festeggiare il Carnevale. Tra sabato 18 e domenica 19 febbraio si terrà un week-end di spettacolo e divertimento con parata di maschere, street band, esibizioni musicali e street food che trasformeranno il paese in una piccola Rio De Janeiro. L'evento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e Comitato Carnevale di Calci con il contributo e il patrocinio del Comune di Calci e la collaborazione della Misericordia di Calci, della Premiata Filarmonica di Calci, del Circolo Arci La Pieve, delle scuole dell’infanzia e primarie e delle attività commerciali del centro storico.

I festeggiamenti prendono il via sabato 18 Febbraio dalle 17.30 con "Aspettando il Carnevale" presso il Circolo Arci La Pieve, dove andrà in scena il concerto Pé no Chão, in ricordo di Riccardo Neri, il workshop di danza Forró e l’esibizione de La Sbandata Marching Band.

Domenica 19 febbraio il Carnevale entra nel vivo già dal mattino alle 9.30 con l’apertura dell’area street food in piazza Cavallotti, dove sarà possibile gustare specialità gastronomiche locali, e la fantasiosa giostra ecologica RiCiclo, il Carosello a pedali, allestita in Piazza Garibaldi. Nel pomeriggio dalle 15 in poi non mancherà la musica con i ritmi folk e balcanici della street band Zastava Orkestar e la Premiata Filarmonica "Verdi" diretta da Lorenzo Bocci. Due appuntamenti che daranno il via alla parata delle maschere in concorso che attraverserà il centro del paese partendo da piazza Cairoli. Per i più piccoli dalle 16 tanti giochi e divertimento in piazza Garibaldi con Gufelfo e l’associazione di promozione sociale Metis. Alle 16.30 la premiazione del miglior gruppo mascherato e delle maschere in gara presso il parco Sandro Pertini a fianco del municipio.