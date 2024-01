Il Carnevale dei Bambini a Orentano

Per la 67ª edizione della manifestazione, organizzata dall’Ente Carnevale dei bambini di Orentano Pro Loco e patrocinata dal Comune di Castelfranco di Sotto, tornano i carri dedicati ai personaggi immaginari amati dai bambini. I bimbi possono salire in tutta sicurezza sopra alle strutture che raffigurano i protagonisti dei loro cartoon o film preferiti, che si alternano ogni domenica. Per aumentare lo spettacolo, gireranno in modo itinerante artisti di strada, trucca bimbi, giocolieri.

La prossima data è quella di domenica 4 febbraio dalle ore 14.30, quando a sfilare sarà il carro dedicato a 'I Minion e Topolino' con l'accompagnamento del complesso folkloristico La Montesina di Santa Maria a Monte. Sfileranno i gruppi mascherati a tema delle scuole dell’infanzia di Orentano, Villa Campanile, della scuola primaria di Orentano e il Nido di Orentano.

Domenica 11 febbraio sfileranno i carri de 'Il camper della famiglia Addams' e 'Frozen 2', insieme alla filarmonica G. Donizetti di Montaione. Martedì 13 febbraio, dalle ore 19.30, nel locale riscaldato della sagra della pizza ci sarà un Veglione di Martedì Grasso con musica e divertimento in maschera, ballo e animazione con Alfredo Seghetti. Alle 22.30 il Falò del 'Testone' di carnevale, dove sarà bruciato lo storico logo in paglia del diametro di 4 metri. In questa serata finale sarà anche fatta l’estrazione della lotteria organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 'L. Da Vinci' con ricchi premi.

L'ingresso è a offerta libera.