Carnevale del quartiere di Putignano

Domenica 11 febbraio torna il Carnevale a Putignano!

L'iniziativa, promossa dal circolo Arci di Putignano, in collaborazione con le associazioni Note Al Vento e Radio Grad, è aperta a tutti.

La festa prevede grandi sfide a suon di pentolacce, danze esilaranti e giochi per tutti (grandi e piccini).



Quest'anno il Carnevale di Putignano ha una marcia in più, vi aspetta il concorso 'La maschera più bella', per iscriversi è necessario compilare il seguente form https://forms.gle/e1V4BQgQuBWQnUYaA.



Il Carnevale inizierà alle ore 15:00 e si svolgerà presso i locali del Circolo Arci di Putignano (piazza XXV Aprile n.17).