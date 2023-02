Carnevale in danza 2023 alla scuola di danza Amarindance

Dopo il grande successo dello spettacolo di Natale lo Schiaccianoci andato in scena il 22 dicembre conclusosi con la standing ovation del pubblico e la riapertura dei corsi a gennaio, la scuola di danza Amarindance è pronta per un nuovo evento . Mercoledì 23 febbraio alle 16:30 in arrivo la dodicesima edizione di 'Carnevale in Danza', sotto la direzione artistica dei maestri e danzatori Irene Cannata e Niccolò Gaggio conosciuti a livello nazionale insieme ai loro figli come la 'Famiglia Danzante'. Ad animare il pomeriggio giochi a squadre, percorsi divertenti, danze, pozioni magiche, oltre all'elezione della "maschera più bella", il tutto condito da energia e divertimento tipico dei maestri Irene e Niccolò, sempre attenti alle esigenze di grandi e piccini .



