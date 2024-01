Carnevale in musica – Attività per famiglie al Museo della Grafica

In occasione del Carnevale il Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza:



CARNEVALE IN MUSICA

Attività per famiglie



Domenica 4 febbraio - ore 15:30

Età consigliata: 6 -11 anni



Dopo aver ascoltato e giocato con le musiche tratte dal Carnevale degli Animali di Camille Saint – Saëns, i partecipanti realizzeranno una coloratissima opera d’arte!

Costo: 6 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Scadenza prenotazioni: venerdì 2 febbraio, ore 13:00.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.

Informazioni: email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70.



L’attività è realizzata grazie alla collaborazione del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa, che per l’occasione fornirà in prestito una serie di reperti animali che i partecipanti potranno ammirare.