Fantasia - Coriandoli al Mare: Il Carnevale accende Marina di Pisa

Maschere, coriandoli, stelle filanti, tanta allegria e un pizzico di competizione. Dopo le drammatiche mareggiate che nel novembre e dicembre 2023 hanno provocato danni devastanti ad attività commerciali e abitazioni Marina di Pisa prova a tornare alla normalità anche grazie a un nuovo evento all'insegna del divertimento e della spensieratezza.

È 'Fantasia – Coriandoli al Mare' il nuovo appuntamento organizzato domenica 18 febbraio da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa, con la collaborazione della Croce Azzurra Litorale Pisano, il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Pisa e il contributo di Fiva Confcommercio Pisa, Concessionaria Gruppo Scotti e Banca di Pescia e Cascina.

A partire dalle 15.00, grandi e piccoli potranno vivere un autentico pomeriggio di festa sul lungomare di Marina di Pisa tra divertimento, animazione e tanta musica. Imperdibile la grande parata in maschera, dove i personaggi più amati dei cartoni animati e fantastici personaggi sfileranno in riva al mare per regalare risate ed emozioni, accompagnati dalla coinvolgente musica della banda spettacolo 'La Campagnola' di Marlia.

La sfilata in mascherà partirà alla 15.00 da Piazza delle Baleari e attraverserà il lungomare per arrivare in Piazza Gorgona, dove i più piccoli avranno a disposizione le divertentissime decorazioni del truccabimbi. Proprio Piazza Gorgona sarà teatro della premiazione per le migliori maschere, suddivise in tre categorie: miglior maschera adulto, miglior maschera baby e miglior maschera di gruppo, con premi e sorprese in palio per i partecipanti.