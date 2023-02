Carnevale 2023, tutti gli eventi a Pisa e provincia

Sta entrando nel vivo Carnevale, festa amata soprattutto dai più piccoli, che, per l'occasione, possono vestire i panni dei loro personaggi di cartoni animati, film o fumetti preferiti. I festeggiamenti raggiungeranno il culmine il 21 febbraio, giorno di martedì grasso. Vediamo tutti gli eventi da non perdere tra Pisa e provincia.

Anche il CUS Pisa si maschera. L'appuntamento agli impianti sportivi di via Chiarugi con la Festa di Carnevale 2023 è per mercoledì 22 febbraio a partire dalle 17.

Mercoledì 23 febbraio, alle 16 alla scuola di danza Amarindance, si terrà la dodicesima edizione di 'Carnevale in Danza', sotto la direzione artistica dei maestri e danzatori Irene Cannata e Niccolò Gaggio conosciuti a livello nazionale insieme ai loro figli come la 'Famiglia Danzante'. Ad animare il pomeriggio giochi a squadre, percorsi divertenti, danze e pozioni magiche, oltre all'elezione della "maschera più bella". Il tutto condito da energia e divertimento tipico dei maestri Irene e Niccolò, sempre attenti alle esigenze di grandi e piccoli.

Numerose le iniziative per festeggiare il Carnevale nel territorio di Vicopisano, a partire da sabato 18 febbraio, quando si terrà la cena organizzata dal Comitato Castellare e dalla Parrocchia nella sala dell'asilo parrocchiale. Il ricavato sarà destinato all'acquisto della nuova ambulanza dell'Unità Territoriale della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena. Domenica 19, martedì 21 e domenica 26 corsi mascherati in piazza Cavalca.

Due giorni di festa a Calci per festeggiare il Carnevale. Tra sabato 18 e domenica 19 febbraio si terrà un week-end di spettacolo e divertimento con parata di maschere, street band, esibizioni musicali e street food che trasformeranno il paese in una piccola Rio De Janeiro.

Per festeggiare il Carnevale il Museo Piaggio, in collaborazione con l'associazione Monte Fantasy Animation, organizza per sabato 18 febbraio un'iniziativa dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Mascottes giganti accoglieranno i bimbi nel Museo per una simpatica foto-ricordo; accompagnati dalla musica, attraverso giochi di interazione ed un laboratorio creativo le famiglie saranno poi impegnate nella realizzazione della più famosa "pentolaccia", ma a forma di Vespa.

A Vecchiano tornano i corsi mascherati che, dopo gli appuntamenti del 5 e 12, animeranno le strade adiacenti a piazza Garibaldi domenica 19 e 26 febbraio, con sfilata di carri allegorici, maschere, filarmonica, bancarelle di articoli carnevaleschi, dolciumi, bomboloni e piccole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

A Orentano, fino al 21 febbraio, spazio ad artisti di strada, trucca bimbi, giocolieri e sfilate di carri, con divertimento assicurato per tutta la famiglia.

Elenco in aggiornamento