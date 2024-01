Carnevale a Vicopisano nel cuore del borgo

Da domenica 21 gennaio torna il Carnevale di Vicopisano

Festa gratuita per bambini e famiglie, con carri, trenino, musica e frati, nel cuore del borgo

Torna l'appuntamento con il Carnevale di Vicopisano! Il primo corso mascherato sarà domenica 21 gennaio, in Piazza Cavalca, nel cuore del borgo, dalle 14.30.

E poi a seguire, stessa location, gli altri pomeriggi divertenti e spensierati, con musica, i 'mitici' frati del Comitato organizzatore e altre delizie, carri, balli, trenino e animazioni, saranno il 28 gennaio e il 4, il 13 e il 18 febbraio. Sarà festa per tutti, con tante sorprese da parte degli organizzatori che ogni anno preparano eventi sempre più belli e gioiosi.

'E noi non possiamo che ringraziarli di nuovo – dicono il Sindaco Matteo Ferrucci e l'Assessora all'Associazionismo, Fabiola Franchi – per il grande impegno, la passione e il lavoro che ci mettono sempre per regalare allegria e momenti di gioco e svago'.