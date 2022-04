Peppe Servillo e i Solis String Quartett in concerto al Teatro Rossini con 'Carosonamente'

Al Teatro Rossini di Pontasserchio una serata all’insegna della canzone italiana con Peppe Servillo e i Solis String Quartett.

"Si può prendere a prestito l'aria lieve e scanzonata di un autore?” Certo che sì, e Servillo ne fa un omaggio sincero e spassionato dedicato al grande cantautore napoletano conosciuto dai molti come 'l’americano di Napoli' Renato Carosone. Proprio a lui è dedicato il nuovo album del 2022, presentato live proprio al Rossini

Già cantante degli Avion Travel dagli anni ‘80, Peppe Servillo è autore di numerose canzoni italiane interpretate da Fiorella Mannoia e Patty Pravo, autore di colonne sonore ed attore cinematografico e teatrale. L’album 'Spassiunatamente', che significa sinceramente e senza troppi pensieri, suggella la collaborazione tra Peppe Servillo e i Solis String Quartet. I cinque artisti hanno unito le forze per incidere su disco il loro progetto nato nel 2012, fuori dagli studi di registrazione, nelle piazze e nei teatri italiani. I Solis String Quartett nascono nel 1990 per volontà del violoncellista Antonio di Francia, si esibiscono in numerose occasioni accompagnando anche a San Remo alcuni cantanti italiani quali, Elisa, Gianna Nannini, Richard Galliano e Noa.

Formazione: Peppe Servillo: voce, Vincenzo Di Donna: violino, Luigi De Maio: violino, Gerardo Morrone: viola, Antonio Di Francia: cello e chitarra

Info e prenotazioni: teatrorossini@gmail.com. Per acquistare i biglietti: https://www.diyticket.it/ search