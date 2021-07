Serate ricche di appuntamenti per tutti i gusti nel 'Luglio bientinese'

Ripartono gli appuntamenti estivi nel Comune di Bientina con l'Estate Bientinese: un ricco calendario di eventi, rassegne e concerti pensati per tutte le fasce età e in totale sicurezza, nel rispetto delle norme anticovid. E proprio per adeguarsi al meglio all’evoluzione della situazione epidemiologica, quest’anno il cartellone degli eventi sarà diviso e presentato in tre parti: luglio, agosto e settembre. Nella locandina del mese di luglio, è rappresentata l’opera 'Il Vicolo Delle Streghe' di Riccardo Vincenti, artista e figura di spicco della comunità bientinese scomparso recentemente, al quale il Comune ha voluto rendere omaggio.

"Dopo tanti mesi di difficoltà e di isolamento forzato, è stato un piacere ed un dovere tornare a pianificare un cartellone di eventi estivi - dichiara Dario Carmassi, sindaco di Bientina - lo dovevamo alla comunità, che potrà godere delle giornate estive anche grazie ai concerti e agli spettacoli. E lo dovevamo, moralmente parlando, agli artisti, professionisti mortificati più di altri dalle necessarie restrizioni sanitarie che abbiamo subito". "Dopo l’estate dell’ultimo anno - afferma Emanuele Brogi, assessore all’Associazionismo - dove a causa dell’emergenza sanitaria gli eventi sono stati ridotti e le associazioni del territorio sono state fortemente penalizzate, ci siamo voluti impegnare per offrire alla cittadinanza una serie di eventi che si avvicinasse il più possibile all’Estate Bientinese che conoscevamo. Un ringraziamento speciale va proprio alle associazioni stesse per il loro fondamentale apporto e agli uffici che hanno seguito e curato l’organizzazione".

"L’Estate Bientinese è una riappropriazione da parte del cittadino degli spazi e dei tempi della propria vita sociale all'insegna della vitalità e della riscoperta dei valori del proprio territorio - aggiunge Beatrice Pagni, consigliera con Delega alla Cultura - cinema, musica e teatro come alleati per la migliore ripartenza umana e artistica del nostro paese".

Il Programma

Gli eventi presso la Villa Comunale Pacini Battaglia, inizieranno mercoledì 7 luglio con 'Zumba In Villa', organizzata dalla scuola di danza e musica Rapsodia, che giovedì 8 proporrà anche uno spettacolo di teatro e danza dal titolo 'Frammenti'. La settimana seguente sarà la volta del Musicastrada Festival: mercoledì 14 con il concerto al tramonto della cantautrice Cristina Donà, giovedì 15 con Kaemmerle - Gori - Bottai in 'Urge Ripartire'.

Lunedì 19, l’Associazione I Bimbi di Bibu organizza 'Giochiamo Insieme con Bididi, Bodidi…Bibu!' con merenda, giochi, caccia al tesoro e molto altro per bimbe e bimbi.

Giovedì 22 Guascone Teatro presenta 'Utopia del Buongusto - Toscanacci-O', con ospite Paolo Migone.

Venerdì 23, l’Associazione Amici di Niccolò propone I Musicisti dell’Angelo Biondo con giovani musicisti/e della zona.

Sabato 24 si terrà il festival Back In Villa, con Giorgio Canali, Edda e Ciulla. organizzato dall’Associazione Culturale Backstage Academy.

Giovedì 29, l’Associazione Orizzonti di Studio organizza 'Mary Poppins In Villa': le bimbe e i bimbi potranno portare un libro, Mary Poppins lo leggerà per loro (ingresso gratuito).

Presso il Parco Le Sughere di Quattro Strade invece, i giorni 23 - 24 e 25 luglio la Polisportiva Quattro Strade e il Circolo Il Risorgimento organizzano su prenotazione 'Grigliata e Sgabei Sotto le Stelle'.

Infine, in Piazza dei Borghi i giorni 24 e 25 luglio si terrà il Mercatino dell’Antiquariato.