Si riapre il sipario al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Si riapre il sipario di Teatro Nuovo-Binario Vivo che animerà i weekend (dal venerdì alla domenica) nella piazza della Stazione dopo la battuta d’arresto causata dall’emergenza sanitaria. Il calendario della Stagione di Teatro Contemporaneo e World-Music 'Realtà Immaginarie' sarà ricco di spettacoli volti a dare nuova linfa al panorama culturale della città.

"I teatri, meta di artisti e compagnie che, viaggiando di palcoscenico in palcoscenico, portano con sé da ogni parte del mondo, racconti, gesti, melodie, emozioni e sogni - spiega il direttore artistico di Teatro Nuovo – Binario Vivo, Carlo Scorrano - ogni sera, tra platea e palcoscenico si forma una comunità che respira e si emoziona insieme, che si saluta alla fine della rappresentazione, ma che per l’intensità dell’esperienza nella memoria di artisti e spettatori è destinata a durare nel tempo. La stagione 2021-22 di Teatro Contemporaneo nasce dal desiderio di accompagnare gli spettatori in un lungo viaggio, tra storie, sentimenti, immagini e musiche. Ringraziamo quindi tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo: Fondazione Pisa per aver abbracciato il nostro progetto e Coop Firenze, Due esse Immobiliare, Assicurazione Bertolini e il Dopolavoro Ferroviario di Pisa per averci sostenuto".

"Giunta alla sua terza edizione, la rassegna di Calendario Popolare si conferma essere un appuntamento rituale, che va dalla Musica di tradizione orale alla World-Music, che richiama pubblico da tutta la Toscana - afferma il direttore artistico di Calendario Popolare, Francesco Salvadore - quest’anno una selezione autentica e raffinata di esperienze musicali fra le migliori che si muovano nel panorama italiano ed europeo".

Per informazioni sugli spettacoli e biglietti potete consultare il sito www.teatronuovopisabinariovivo.it o contattare il numero: 392.3233535.