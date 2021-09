Cascina, presentata la stagione 2021-2022 della Città del Teatro

E' stato presentato questa mattina, giovedì 2 settembre, alla Città del Teatro di Cascina la stagione serale 'Maree', 'Domenica a teatro' per le famiglie, 'La scuola va a teatro' per le scuole del territorio. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore alle Politiche Culturali Bice Del Giudice e l’assessore all’Istruzione e all’Innovazione Claudio Loconsole, il presidente della Fondazione Sipario Toscana Riccardo Cateni, la vicepresidente Claudia Del Lungo, il consigliere Andrea Paganelli, il direttore artistico della Fondazione Sipario Toscana – La Città del Teatro Luca Marengo e il direttore amministrativo Manrico Ferrucci.

"Il titolo della stagione serale nasce dalla suggestione del significato della parola MAREE: fenomeno consistente nel periodico alzarsi (flusso) e abbassarsi (riflusso) del livello dei mari e degli oceani, provocato dall’attrazione gravitazionale della Luna e del Sole sulle masse d’acqua della Terra. Proprio come la Luna influenza i movimenti del mare, pubblico e artisti abitano e condividono un tempo, un luogo, un’esperienza necessaria per la comunità. Nell’immagine della stagione il mare è solo immaginato, ognuno può 'disegnare' il proprio, la Luna si vede, così come il percorso da fare insieme. In questa stagione teatrale sarà ancora più importante il rapporto tra palco e platea, tra lavoratori

dello spettacolo e pubblico. Questo rapporto affonderà le sue radici come sempre nella programmazione di spettacoli prodotti e ospitati, nel dialogo tra artisti e pubblico, un elemento influenzerà l’altro, come accade in teatro e nello spettacolo dal vivo in generale" afferma Luca Marengo, direttore artistico La Città del Teatro – Fondazione Sipario Toscana .

Ecco quindi svelati i nomi degli artisti in scena per la stagione serale dal 25 settembre 2021 al 2 aprile 2022: Davide Enia, Maria Cassi, Fabiana Iacozzilli, Carrozzeria Orfeo, Marco Baliani, Alessandro Serra, Emma Dante, Mario Perrotta, Nunzia Antonino, Lella Costa, Collettivo LunAzione, Ascanio Celestini.



Informazioni e dettagli sugli spettacoli disponibili al sito www.lacittadelteatro.it