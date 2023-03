'Cartoline dal futuro', in Logge dei Banchi incontro per parlare di 'Pisa Green'

Venerdì 24 marzo, alle 18 in Logge dei Banchi all'interno della mostra 'Cartoline dal Futuro. Nuovi cantieri per la città che cambia' organizzata da Comune di Pisa e Pisamo, si terrà il quarto dei cinque incontri dal titolo “Parliamo di futuro” per approfondire i progetti in corso a cui sta lavorando l'Amministrazione comunale. Dopo l'inaugurazione della mostra con la presentazione del nuovo progetto per la tramvia di Pisa, l'incontro sulla mobilità intermodale, quello sulle azioni di mobilità sostenibile e quello sulle opere pubbliche che stanno trasformando la città, domani riflettori accesi su “Pisa Green”.

L'incontro sarà l'occasione per fare il punto sugli interventi realizzati e in corso su verde urbano e rinnovo del patrimonio arboreo per fornire risposte concrete alle emergenze ambientali del nostro periodo e per rendere più verdi e vivibili i quartieri della città. Parteciperanno all'incontro il sindaco di Pisa, Michele Conti e il dirigente del Comune Fabio Daole, moderati dalla giornalista di 50 Canale Simona Giuntini.

La mostra in corso a Logge dei Banchi dall'11 al 30 marzo illustra le principali opere pubbliche realizzate o in corso d'opera nel periodo 2018 - 2023. Dal 2018 al 2023 la città di Pisa ha visto sorgere tanti cantieri, lavori e interventi diffusi in larga parte del territorio urbano, dalla città al Litorale. Grandi e piccoli cantieri che gradualmente stanno cambiando volto alla città, riqualificando i quartieri, dedicando attenzione alla rigenerazione urbana, agli spazi comuni, alla mobilità green, alla valorizzazione del patrimonio monumentale, sia con grandi opere di riqualificazione e ripensamento degli spazi pubblici, che con una intensa attività di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi, verde e arredi urbani.

Tra i molti interventi in corso, l'Amministrazione Comunale ha individuato 10 Cartoline dal Futuro che vengono presentate per rendere conto alla cittadinanza dei principali investimenti portati avanti in questi cinque anni di mandato amministrativo con le risorse finanziarie del Comune e con i finanziamenti degli enti sovraordinati che l'Amministrazione Comunale si è aggiudicata.