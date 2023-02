Casciana Terme: dagli etruschi ad oggi tra arte e natura

Che le acque siano da sempre il filo conduttore della storia umana è quasi un’ovvietà, ma a Casciana, dove è grazie alle acque che si è creato lo stesso substrato travertinoso della cittadina e dove la temperatura delle risorgive riproduce quella del corpo umano, le acque hanno addirittura svolto il ruolo di un grembo materno ed è così che già gli Etruschi scelsero la zona del Parlascio per erigervi le loro strutture, oggi coronate da altre importanti testimonianze storico – artistiche più recenti, come la Pieve del XIV secolo, l’Oratorio della Madonna della Cava o la chiesa romanica dei Ss. Quirico e Giulitta. In questi luoghi sacri, che saranno aperti in esclusiva, i partecipanti ritroveranno nomi di importanti artisti già conosciuti nella visita al Museo Nazionale di S. Matteo. Al termine dell’escursione entrata nell’accogliente Grembo della piscina termale all’aperto di Casciana, con un rilassante e ludico bagno nelle celebri acque termali di Casciana.



Appuntamento ore 10:00 al parcheggio presso il 'vecchio' campo sportivo in zona Pietraia in Via del Commercio Sud, 77, 56034 Casciana Terme Lari PI



Dati tecnici: livello medio facile, lunghezza totale: 10 Km ca; tempo di percorrenza trek+ visita guidata 3 chiese con GAE/Guida Turistica abilitata per Pisa e provincia: 4 ore ca.; dislivello 290m



Rientro al parcheggio ore 14:00 riprenderemo le auto per andare alle terme il cui accesso è fissato dopo le ore 14,30 ca. (ingresso alle terme facoltativo)



Si consiglia di portare con sé uno zainetto giornaliero con sufficiente scorta d’acqua oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe comode per camminare. Per chi desidera entrare alla piscina termale portare cuffia, ciabatte e accappatoio.



Si prega di prenotare entro le ore 12:00 del giorno precedente all'escursione



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453

www.toscanatrekking.it



Costo: €17,00 a persona; €12,00 bambini (da 6 a 12 anni) promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



+ ingresso alla piscina termale €15, bambini €10 (da 4 anni)



La quota comprende: servizio di guida GAE per tutta la giornata.