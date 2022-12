Cascina: gli eventi in città dal 12 al 17 dicembre

Quella che si apre oggi è una settimana con un fitto calendario di appuntamenti per grandi e piccini a Cascina, dal 12 al 17 dicembre.

Oggi, 12 dicembre, alle 17 alla Biblioteca comunale Peppino Impastato 'Educare alle differenze' si terrà l’incontro dal titolo 'Questione di feeling? Conoscere e comprendere l’orientamento sessuale e affettivo' (ingresso libero e gratuito). Alle 18 alla Libreria Gini ci sarà la presentazione del libro di Riccardo Puccini dal titolo 'Io conosco il finale', Marchetti editore. Alle 21, infine, al Circolo Arci Laiano Cinema proiezione del film 'Il Verdetto' (ingresso libero e gratuito).

Martedì 13 alle 17 a San Prospero (Circolo Primavera, via Tosco Romagnola 1579) appuntamento con 'Super-Noi - Il circolo dei SuperEroi': percorsi e laboratori educativi su fumetti, games educativi, manga e altri media vicini alle nuove generazioni. Incontro rivolto alla fascia di età 9-13 anni.

Giovedì 15 alle 17 alla Biblioteca comunale ancora 'Super-Noi - Il circolo dei SuperEroi': in collegamento da Praga Marco Turini, disegnatore e copertinista Marvel Comics (ingresso libero e gratuito). Alle 17.30 sempre alla Biblioteca 'Cascina Incontra' Cristina Lastri: presentazione del libro dal titolo 'Cuore pendente' (ingresso libero e gratuito). Alle 21 a La Città del Teatro (Via Tosco Romagnola 656) ci sarà invece lo spettacolo teatrale 'Normal Pop' a cura della compagnia teatrale inclusiva 'Il nome della compagnia' (spettacolo a pagamento, biglietti in vendita alla Pro Loco di Cascina). Alle 21.30, infine, al Circolo Arci Laiano Cinema proiezione del film 'Million Dollar Baby' (ingresso libero e gratuito).

Venerdì 16 alle 21 a La Città del Teatro spettacolo teatrale 'L’Ultima Maschera' a cura dell’Anello Compagnia Teatrale di Cascina.

Sabato 17 alle 9.30 alla Biblioteca comunale nuovo appuntamento con 'Educare alle differenze': incontro dal titolo 'Da dove vieni? Dal Mondo. Storie di migrazioni' (ingresso libero e gratuito). Dalle 15 tra Piazza dei Caduti e Corso Matteotti 'La festa dei bambini' e 'Do…NAtale', mercatino di beneficenza organizzato dall’Istituto Comprensivo 'G. Falcone' con premi messi a disposizione dai commercianti del centro storico. In programma il coro degli alunni della scuola primaria e della secondaria di 1° grado, l’incontro con Babbo Natale e con i suoi aiutanti elfi alla casina di Piazza dei Caduti, lo spettacolo di danza 'Sulle vie del Natale', lo spettacolo di bolle di sapone 'Le bolle di Natale', le bancarelle di artigianato e natalizie con raccolta per Telethon. E per chiudere in allegria il concerto della band Stereocomics (tribute band cartoni animati). Alle 18 allo Spazio Cascina Arte al Centro (Corso Matteotti 43) ci sarà l’inaugurazione della personale di pittura di Alberto Martini dal titolo 'Le trame visive', visitabile fino al 24 dicembre, con la partecipazione del critico Ilario Luperini. Sempre alle 18 alla Biblioteca 'Cascina Incontra' Massimo Triglia con la presentazione del libro dal titolo 'Ti telefono fra trent’anni'.