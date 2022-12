Cascina: gli eventi in città dal 6 all'11 dicembre

Domani, martedì 6 dicembre, alle 17 il Circolo Arci Primavera San Prospero (via Tosco Romagnola 1579) ospiterà l’incontro 'Super-Noi, il circolo dei SuperEroi: percorsi e laboratori educativi su fumetti, gaming e altri media vicini alle nuove generazioni'. Si tratti di incontri gratuiti rivolti alla fascia di età 9-13 anni. Alle 17.30 l’appuntamento è alla Biblioteca comunale Peppino Impastato con l’inaugurazione della mostra personale di pittura di Laura Venturi (curatrice Giuliana Donzello). Sempre in biblioteca, alle 20.30, andrà in scena la proiezione del film ‘Pride’ per la rassegna 'Cine Colors'.

Mercoledì 7 dicembre, alle 11, lo Spazio Cascina Arte al Centro (Corso Matteotti 43) ospiterà invece la seconda edizione di 'Arte in Corso', con l’esposizione collettiva dei lavori dei ragazzi del Liceo Artistico F. Russoli di Cascina. Alle 21, invece, al Circolo Arci di Laiano si terrà la proiezione del film 'La sposa bambina'.

Gli eventi proseguiranno poi venerdì 9 dicembre alle 21 a La Città del Teatro (Via Tosco Romagnola 656) con il concerto di Sergio Cammariere (contrabbasso Luca Bulgarelli, batteria Amedeo Ariano). Lo spettacolo rispecchia l'animo e l'approccio musicale unico dell'artista, una perfetta combinazione tra intensi momenti di poesia, intrisi di suadenti atmosfere jazz e coinvolgenti ritmi latini che accendono il live con calde atmosfere bossanova. Nella scaletta ci sono i suoi brani più amati ma trovano spazio anche nuove esaltanti creazioni, frutto di una ricerca musicale in continua evoluzione e quelli dell’ultimo lavoro discografico dal titolo 'La Fine di tutti i guai'.

Sabato 10 dicembre alle 9.30 nuovo appuntamento con 'Educare alle differenze' alla Biblioteca comunale 'Peppino Impastato': tema del giorno 'Essere o non essere: il genere oltre le etichette'. Sempre in biblioteca, ma alle 18, ci sarà il 'Festival dei Libri al femminile. Collane e altri segreti': 'Ricordando Sara Simeoni' con Francesco Paletti e l’assessora allo sport Francesca Mori.