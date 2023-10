Halloween, a Cascina laboratori e spettacoli

Cascina è pronta a tuffarsi nella spettrale notte di Halloween, con una lunga serie di iniziative adatte non solo ai bambini ma anche ai genitori e a tutti coloro che vogliono festeggiare. Lo dice anche il nome stesso scelto dalla Pro Loco Cascina per battezzare le proprie ‘sorprese': "Carnev-Halloween", un esplicito invito a mascherarsi per animare il corso Matteotti ed entrare nel labirinto di Val Demon sotto Palazzo Pretorio. Più tradizionale, invece, il titolo "Halloween - Le mura hanno gli occhi", scelto dagli Arcieri Cascinesi che allestiranno la Stradina degli Artisti e l'area intorno a Palazzo Bulleri. Ma le sorprese non finiscono qui, perché la Farmacia Comunale di viale Comaschi si trasformerà nella Farmacia di Hogwarts, tra laboratori di pozioni e lezioni di mummificazione. Il tutto con il patrocinio del Comune di Cascina. Insomma, dalle 15 a mezzanotte il divertimento sarà garantito.