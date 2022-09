'Cascina In-Forma - Run for Health': l'iniziativa non competitiva aperta a tutti

Sabato 1 ottobre, alle ore 15, le Farmacie Comunali di Cascina, con il patrocinio del Comune di Cascina, lanciano un evento unico: 'Cascina In-Forma, Run for Health', una corsa cittadina, non competitiva aperta a tutti, per trascorrere una giornata all’aria aperta all’insegna del movimento, dello sport, della salute e della condivisione. La corsa è aperta a tutti: gruppi, classi di bambini e ragazzi, le loro famiglie e chiunque abbia voglia di passare una giornata salutare. Alla manifestazione prenderanno parte anche il sindaco Michelangelo Betti ed altri esponenti della giunta comunale. Sarà un percorso circolare, con partenza e arrivo nel centro di Cascina (Corso Matteotti). I partecipanti percorreranno un tratto di ciclopista sull’Arno, un’area naturale e ricca di fascino che non tutti i cascinesi conoscono.

Perché partecipare a 'Cascina In-Forma, Run for Health'? I motivi sono tanti: per stare insieme, riscoprire le attività salutari e semplici da fare in famiglia e con gli amici, portarsi a casa la T-shirt che sarà consegnata ad ogni partecipante insieme a un cestino merenda. Ci sarà anche un gadget speciale offerto ai più piccoli. Il percorso è di soli 10 km, percorribili anche a piedi, con passo sostenuto. È previsto inoltre un circuito più piccolo di 3 km. E a chi piace guardare e basta, potrà comunque partecipare all’evento fotografando la corsa e i podisti e partecipare alla challenge 'Fotografa Cascina In-Forma'. Alle foto più caratteristiche verrà offerto un premio, sotto forma di un buono spesa nelle farmacie comunali.

Ad organizzare la corsa sono le Farmacie Comunali di Cascina, con il patrocinio del Comune di Cascina, e con la collaborazione di: Assemblea dello Sport, Liceo Sportivo Cascina, Centro Salute e Medicina di Genere Regione Toscana, Unicoop Firenze-sezione soci Cascina. Non resta che correre a iscriversi alla Famracia Comunale 1 di viale Comaschi 156.