'Solo Amore', a Cascina la rassegna culturale su differenze e identità di genere

Si svolgerà a Cascina dal 15 al 20 maggio 'Solo Amore', progetto che porta la firma dell'associazione di promozione sociale Lungofiume, in collaborazione con le associazioni Lgbtqia+, e che viene realizzato in coincidenza con la giornata internazionale contro l'omofobia e le differenze negli orientamenti sessuali. L'evento patrocinato da Comune di Cascina, Provincia di Pisa e Regione Toscana.

Nella Toscana madre dei diritti, il Comune di Cascina offre il suo supporto per il rispetto delle differenze in tema di identità di genere. Una settimana in cui si parlerà solo di empatia e comprensione con incontri, tavole rotonde, docufilm e mostre, per culminare in uno spettacolo teatrale dove poesia, musica e danza si fonderanno per declinare la parola amore.

Il progetto, ideato dal regista Massimo Corevi, presidente di Lungofiume, ha avuto tre anteprime nella sede di Lungofiume: la prima con la mostra (aperta il 29 aprile e che si chiuderà proprio il 20 maggio) sulla prima marcia gay in Italia, che si tenne a Pisa nel novembre del '79; la seconda con un laboratorio di scrittura creativa per persone Lgbtqia+ diretto da Alessandro Scarpellini; e l'ultima ieri con l'incontro con "I Poesiamo" dal titolo "Versi di solo amore".

Il programma

La rassegna entra nel vivo lunedì 15 maggio alle ore 18, nella Casa di Lungofiume, con l'interessante appuntamento con una famiglia arcobaleno: racconteranno la loro esperienza Leonardo Andreotti e Francesco Zaccagnini, coordinati dalla giornalista Candida Virgone.

Martedì 16, sempre alle 18, nella biblioteca comunale "Peppino Impastato" di Cascina, il pubblico avrà la possibilità di ascoltare Regina Satariano, presidente del Consultorio transgenere di Torre del Lago, vicepresidente dell'Osservatorio nazionale su identità di genere, referente toscana del Mit, Movimento per l'identità transessuale, e collaboratrice Unar, Ufficio nazionale antidiscriminazioni del ministero delle pari opportunità. Con lei sul palco Elisa Cercato e Sasha Lottini. A intervistare il personaggio la giornalista Candida Virgone.

Mercoledì 17 alla Città del Teatro, alle 21 andrà in scena il comico Daniele Gattano, volto noto di Zelig, con lo spettacolo "Male Male". Il 18 maggio, giovedì, al Centro dei Borghi, alle 17.30, ecco "Pagine d'amore", con l'attrice Laura Efrikian, lo scrittore Alessandro Scarpellini e il vicepresidente di Lungofiume, Filippo Del Gratta; musica e canto Maurizio Baldini e Benedetta Bellucci. Coordina l'evento la giornalista Francesca Bianchi.

Particolarmente atteso il dibattito di venerdì 19 maggio, che si terrà alle ore 17.30 alla biblioteca comunale "Impastato", sul tema "L'Italia dei diritti negati" e che sarà condotto da Natascia Maeci, giornalista e presidente di Arcigay. Interverranno: l'assessore regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini; l'onorevole Franco Grillini, politico, attivista e giornalista italiano; l'avvocato pisano Ezio Menzione, osservatore internazionale per i diritti negati dell'Unione camere penali italiane; il portavoce di Toscana Pride Vincent Vallon; e il sacerdote Armando Zappolini, parroco di Ponsacco. Alle 21, sempre in biblioteca, presentazione del docu-film "Let's kiss" di Filippo Vendemmiati, con Franco Grillini.

Il sipario sulla rassegna calerà sabato 20 maggio, alle 21.15, alla Città del Teatro, con lo spettacolo che ha dato il nome al progetto, "Solo Amore", per la regia di Massimo Corevi. In scena: la band Madaus con Marina Mulopulos, Alessandro Bargagna, Fabrizio Corucci, Silvia Della Longa, Jennifer Demba, Luca Dieci, Giulia Di Quilio, Andrea Filidei, Roberto Funai, Veronica D'Onofrio, Letizia Giannessi, Sandra Giannessi, Marco Gistri, Andrea Giuntini, Benedetta Giuntini, Giacomo Innocenti, Valentina Grigò, Pamela Larese, Debora Mattiello, Gemma Nardi, Petunia, Magika Kontessa, Gilda Rinaldi Bertanza.

Testi di: Angela Ameli, Clara Caroli, Nadia Chiaverini, Massimo Corevi, Fabrizio Corucci, Letizia Giannessi, Antonella Iacoponi, Magika Kontessa, Serenella Menichetti e Alessandro Scarpellini. Costumi di Valeria Acquaviva, trucco di Olivia Riondino, aiuto regia Alessandro Scarpellini, direttrice di palcoscenico Chiara Mattioli, assistente di scena Federica Matrone, scenografia a cura di Scart.

Lo spettacolo è gratuito, è possibile fare un'offerta a Toscana Pride. Prenotazioni su Eventbrite, via mail a prenotazioni@lacittàdelteatro.it, o chiamando il numero 050-744400 interno 1 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14.