A Pisa c'erano una volta le case torri...e ci sono ancora: visita guidata

Una piacevole passeggiata con un itinerario che si snoda tra le antiche strade dei quartieri di San Francesco e Santa Maria per osservare alcune tra le tante case-torri medievali ancora visibili. I partecipanti ne scopriranno la storia e capiranno cos'erano, come venivano costruite e a cosa servivano. La passeggiata si concluderà visitandone una al suo interno. Il tour è adatto a grandi e piccini. La visita è nell'ambito di 'Riscopriamo Pisa', ciclo di visite guidate lanciato dal Comune di Pisa e rivolto ai propri cittadini per far scoprire loro le bellezze e la storia della città. Settanta occasioni per i pisani per conoscere la città. Il progetto, voluto dall’assessorato al turismo, è realizzato dall’Infopoint di piazza Duomo in collaborazione con le guide turistiche cittadine, associate con AGT Pisa, ConfGuide e Federagit, che potranno così riprendere l’attività interrotta nei mesi della pandemia. Le passeggiate, della durata massima di due ore, saranno tutte gratuite e si svolgeranno tutti i sabati e le domeniche fino a tutto il mese di dicembre.

Meeting Point: Piazza XX settembre (logge di banchi), presso ufficio turistico del comune di Pisa. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour

