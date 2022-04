Catello in Fiore a Vicopisano

Dopo due anni di stop a causa della pandemia la decima edizione di Vicopisano Castello in Fiore, fiera florovivaistica organizzata dal Comune di Vicopisano, con il contributo della Banca Popolare di Lajatico, si fa più bella che mai.

Sabato 14 e domenica 15 maggio il borgo, bandiera arancione del Touring Club, si trasforma in un giardino a cielo aperto, con tutto ciò che serve per curare fiori e verde e degustazioni di prodotti tipici, e offre ai visitatori oltre 30 eventi gratuiti, per ogni età e gusto, oltre a due sorprese speciali e al concorso Balconi Fioriti, rivolto ai residenti del Comune.

La prima, Rose al Camminamento, una distesa di fiori di ogni colore adornerà di profumi il Camminamento che dalla Torre del Soccorso sale fino alla Rocca del Brunelleschi, uno spettacolo unico realizzato dall'Associazione Festa Medievale, in attesa della Festa dei suoi 25 anni, il primo fine settimana di settembre. Chi vorrà potrà portare a casa una delle piante esposte, con offerte che saranno interamente devolute alla popolazione ucraina.

La seconda sorpresa è una fiera nella fiera, Fiori d'Arancio, a Palazzo Pretorio e nella piazza antistante, tutta dedicata agli sposi. Una esposizione di professionisti del matrimonio: atelier di abiti da sposa e da cerimonia, make-up artist, fotografi e videomaker, cake designer, fioristi, cigar&rum corner, auto d'epoca, animazione per bambini, musicisti e molto altro selezionati dalla wedding planner Daniela Bucchioni di 'Le rose di zucchero filato'.

Balconi fiori, concorso promosso da Vico Verde in collaborazione con ProLoco Uliveto Terme, prevede che i residenti del Comune, previa iscrizione (il modulo si trova sul sito www.comune.vicopisano.pi.it) adornino con fiori, piante e composizioni i propri balconi, finestre, giardini, spazi e tutto ciò che ispirano creatività e fantasia. I migliori allestimenti saranno valutati da una giuria e premiati.

Nel programma di eventi che costelleranno le due giornate, tutti gratuiti, molti con necessità di prenotazione, ci sono: camminate, iniziative per bambini e bambine, visite guidate delle bellezze del borgo e dei dintorni, nordic e fitwalking, corali, concerti, musica itinerante per le strade del borgo, presentazioni di libri, festival della ceramica, itinerario di profumi e colori a Villa Vajani, battesimo della sella, convegni, numerose mostre d'arte e di fotografie, mostra itinerante "gioielli in fiore, visite e degustazioni al Frantoio, esposizione di veicoli degli anni Sessanta con musica dal vivo, presentazione delle tecniche di gestione e manutenzione delle specie ornamentali, riconoscimento degli alberi, valutazione della loro stabilità e difesa dagli organismi nocivi con pratiche ecosostenibili grazie a docenti e studenti esperti dell'Università di Pisa e tanto altro ancora.

L'amministrazione ringrazia particolarmente: il Mercatino del Collezionismo, l'associazione Festa medievale, Vico Verde e la Pro Loco Uliveto Terme e al contempo sottolinea che la manifestazione potrà essere realizzata con il contributo di: wedding planner 'Le rose di zucchero filato', Studi Medici batini, Farmacia Capone, Associazione Dèi Camminanti, Circolo ARCI L'Ortaccio, FotoClub Vicopisano, Scuola Cardinal Maffi, Comitato Vivere San Jacopo, Ampliamente ASD, Club Ippico Rio Bravo, Azienda Agricola Il Frantoio. Studio Fotografico Bacci, Famiglia Calugi, Federica Francese, Francesca Pierobon, Maria Mikloskova, Alessandra Marsi, Carmen Talarico, Carmelina Mariconda, Andrea Ghezzani, professoressa Elisa Pellegrini, professor Raffaello Corsi, Claudia Zimmermann e il Gruppo Corale Cantiere.