Cattedrale, Camposanto, visita completa di Piazza dei Miracoli: un aperitivo ed un piccolo souvenir per ogni partecipante

Venerdì 7 gennaio alle 15:00 partenza alla scoperta, con Roberto guida turistica autorizzata, della incantevole Cattedrale e dell'affascinante Camposanto di Pisa

Un aperitivo servito al termine della visita ed un piccolo pensiero di buon auspicio per il nuovo anno 2022, appena iniziato, per ogni partecipante



Posti limitati



Come se fossero libri aperti, il Battistero, il Camposanto e la Cattedrale venivano "letti" seguendo la simbologia medievale, da un popolo che, molto spesso, leggere e scrivere non sapeva!! Che cosa raccontano i monumenti?

I partecipanti entreranno all'interno del meraviglioso e ricco Camposanto, dove si concentra tutta la storia pisana, dagli Etruschi ad oggi e nella stupenda Cattedrale.

E Galileo Galilei entrò in Cattedrale?? "Eppur si muove!" Regalatevi del tempo e cogliete questa ultima occasione di inizio anno che si concluderà con un aperitivo servito stando comodamente seduti.



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto