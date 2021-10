Cattedrale e Camposanto: visita guidata, aperitivo e merenda per bambini

Un piacevole e bellissimo evento martedì 1? novembre alle 15:30

(Posti limitati)



Come se fossero libri aperti, il Battistero, il Camposanto e la Cattedrale venivano 'letti', seguendo la simbologia medievale, da un popolo che, molto spesso, leggere e scrivere non sapeva!! Che cosa raccontano i monumenti?

I partecipanti entreranno all'interno del meraviglioso e ricco Camposanto, dove si concentra tutta la storia pisana, dagli Etruschi ad oggi e nella stupenda Cattedrale al cui interno custodisce preziose opere. E Galileo Galilei entrò in Cattedrale?? " Eppur si muove..!!" Regalatevi del tempo e cogliete questa occasione che si concluderà con un aperitivo servito all'aperto (o a scelta all'interno) comodamente seduti.



Info e prenotazioni 3479752183 Roberto

