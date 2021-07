Cattedrale e Camposanto: visita guidata con aperitivo

Con questa visita si entrerà all'interno del meraviglioso Camposanto e della bellissima Cattedrale, sabato 07 agosto alle 18:30. Posti limitati. Come se fossero libri aperti, il Battistero, il Camposanto e la Cattedrale venivano "letti", seguendo la simbologia medievale, da un popolo che, molto spesso, leggere e scrivere non sapeva. Che cosa ci raccontano i monumenti? Questa è l'occasione per scoprirlo. In più c'è un altro buon motivo per partecipare: un buon aperitivo, vicino alla Torre, aspetta i partecipanti per concludere in bellezza la visita del luogo di Pisa più famoso al mondo: la Piazza dei Miracoli.

Info e prenotazioni 3479752183 Roberto

