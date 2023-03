Teatro Nuovo, in scena 'Cavalleria Rusticana' di Mascagni

Sabato 1 aprile, alle 21.30, andrà in scena al Teatro Nuovo di Pisa 'Cavalleria Rusticana', l'opera di Pietro Mascagni, su libretto di Giovanni Targioni-Tozzetti e Guido Menasci, tratto dalla novella omonima di Giovanni Verga. Con un format del tutto innovativo che fonde lirica e prosa in un connubio inedito ideato da Fuori Opera e Binario Vivo volto ad avvicinare il grande pubblico all'opera lirica. Sul palco Julija Samsonova / Serena Pulpito (Santuzza), Serena Pulpito / Demetra Fogazza (Lola/Mamma Lucia), Alessandro Mundula (Turiddu), Daniele Girometti (Alfio), Fabio Midolo (Cola). Attori di Binario Vivo con coordinamento registico di Carlo Scorrano: Laura Boriassi, Silvia Lazzeri, Massimo Risi, Wilma e Matteo Martorana. Pianoforte e concertazione Andrea D. Gottfried, mentre l'allestimento e la regia sono a cura di Fabio Midolo.

In 'Cavalleria Rusticana' la terra siciliana è teatro di passioni intense, di sdegni, abbandoni e conquiste, amore di carne e sangue: una storia celebre quella di Santuzza, che soffre per un amore travagliato, l'amore per il suo Turiddu. Il giovane parte soldato, ma al suo ritorno si riaccende la passione per Lola, la donna che Turiddu ha sempre desiderato, ormai sposata con Alfio. Lola non rifiuta l'amore per Turiddu e i due si incontrano di nascosto. Tutta la vicenda è narrata da Cola, anima pura del paese, la voce dell'innocenza che con «amurusanza» guida lo spettatore invitandolo all'attenzione nei confronti di un racconto di vita dei campi in cui le passioni umane non sono soltanto lo sfondo delle fatiche quotidiane, ma vera essenza che scandiscono un'esistenza semplice fatta di piccoli gesti e definitive risoluzioni. Un esperimento che si avvale di interpreti di prosa, al fianco degli attori lirici, che recitano passi dell'originale testo di Verga. Così il linguaggio diventa accessibile, intenso e comprensibile anche a chi non ha le conoscenze pregresse. Altro elemento «rivoluzionario» dello spettacolo è il concetto di opera sostenibile: il costo del biglietto è pensato per il grande pubblico.

Info

Biglietti: Intero 15 euro; convenzionati Binario Vivo 13 euro; studenti e universitari 10 euro. Prevendite e info: https://www.ciaotickets.com/biglietti/cavalleria-rusticana-pisa.

Botteghino del teatro: aperto martedì, mercoledì e giovedì 16-19 o a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo