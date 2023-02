'La cea pettegola', al Teatro Nuovo spettacolo di beneficenza a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pisa

12 euro (più 3 euro obbligatorie per la tessera Binario Vivo del teatro cinema Nuovo)

Prezzo 12 euro (più 3 euro obbligatorie per la tessera Binario Vivo del teatro cinema Nuovo)

Venerdì 3 marzo, alle 21, si terrà al Teatro Nuovo di Pisa lo spettacolo di beneficenza a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Pisa della compagnia teatrale La Brigata dei Dottori dal titolo 'La Cea Pettegola'.

Info

Biglietti: 12 euro (più 3 euro obbligatorie per la tessera Binario Vivo del teatro cinema Nuovo). Per acquistare il biglietto, potete recarvi alla biglietteria del Teatro dal martedì al giovedì, dalle 16 alle 19, oppure online alla pagina https://www.ciaotickets.com/biglietti/la-cea-pettegola-pisa.

Per ulteriori informazioni, potete contattare il numero 3356725073.