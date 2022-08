Litorale: in arrivo gli spettacoli di Paolo Conticini e sul grande cinema di Tirrenia

L'estate sul litorale pisano si anima con due eventi di grande interesse storico, culturale e di intrattenimento, entrambi a ingresso libero, organizzati dall'associazione 50&Più Confcommercio Pisa in collaborazione con la Pro Loco Litorale Pisano. Venerdì 19 agosto alle 18 all'Hotel Golf di Tirrenia va in scena la rassegna 'Ma l'amore no, gli anni del grande cinema a Tirrenia', mentre giovedì 25 agosto alle 21 presso il Mercure Green Park di Calambrone lo spettacolo di intrattenimento 'Insieme per un sorriso', con protagonista l'attore pisano Paolo Conticini. Entrambe le iniziative rientrano nel cartellone di eventi di Marenia - Non solo mare.

"Ma l’amore no è una rassegna che vuole celebrare i novant’anni dalla fondazione di Tirrenia del 1932 e degli anni in cui il grande cinema era protagonista, nell’epoca in cui gli stabilimenti Pisorno di Giovacchino Forzano divennero un rinomato centro di produzione cinematografica" spiega il presidente di 50&Più Confcommercio Pisa Franco Benedetti. "L'incontro sarà condotto dal giornalista Roberto Sonnini e vedrà il contributo di Luca Martera, documentarista e storico, e la testimonianza di Mauro Macario, poeta, scrittore e uomo di spettacolo, figlio di Erminio Macario, protagonista del cinema d’anteguerra a Tirrenia".

Il secondo appuntamento è per giovedì 25 agosto alle 21 al Mercure Green Park di Calambrone con lo spettacolo 'Insieme per un sorriso'. "Dopo due anni in cui abbiamo dovuto forzatamente sospendere l'attività ricreativa torniamo finalmente a sorridere con uno spettacolo di intrattenimento che avrà come protagonista l'attore pisano Paolo Conticini, affiancato in questa occasione da 8 cantanti, ballerini e musicisti emergenti. Un appuntamento, con la regia e la partecipazione di Stefano Bini, che vedrà momenti di musical, cabaret e recitazione, dove saranno coinvolte anche persone del pubblico, e con un divertentissimo format 'Uno contro uno', dove una giuria qualificata farà una serie di domande a Conticini sulla sua carriera da attore di cinema, tv e teatro e su alcune curiosità dietro le quinte".