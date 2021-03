'A tavola con Dante': evento in streaming dalle Officine Garibaldi

In occasione del Dantedì, giovedì 25 marzo alle h 18.00, per il settimo centenario della morte di Dante, ARTinGENIO ed EvolutionTV celebrano il sommo poeta con l’evento streaming 'A tavola con Dante'.

In diretta dalle Officine Garibaldi un incontro su arte, letteratura e cucina, trasmesso on-line sulla piattaforma www.evolutiontv.it e sulla pagina Facebook www.facebook.com/ Evolutiontvpisa.

Presenti Mirco Manuguerra, presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi, ed autore del libro 'A tavola con Dante. Il Poeta tra musica, arte e cucina', Francesco Corsi, Editore, membro del medesimo Centro Studi e già docente di Filosofia, l’assessore alla Cultura del Comune di Pisa, il dott. Pierpaolo Magnani, che racconterà il passaggio del Poeta dalla città della Torre. In sottofondo la musica di Eka che con note dedicate a Dante, suonerà la Bandura, strumento a 64 corde di origini quattrocentesche.

Il dibattito, condotto dalla giornalista Manuela Arrighi, si concentrerà sul viaggio dantesco legato alla tavola e al cibo. 'A tavola con Dante. Il Poeta tra musica, arte e cucina', volume pubblicato da ARTinGENIO, guarda alla figura elevata del poeta attraverso la quotidianità e la materialità del cibo.

Nel corso dell’incontro Mirco Manuguerra approfondirà anche il tema del Veltro unificatore e portatore di pace.