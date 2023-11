Cena con delitto anni '90 a Santa Maria a Monte

A corto di idee per il ponte dell'Immacolata?

I Delitti al Dente vi aspettano il 9 dicembre al ristorante Il Poeta di Santa Maria a Monte con il mistero anni '90 e stavolta super premio finale: UN WEEKEND PER DUE!



Cena + spettacolo 35€

Prenotazione obbligatoria

e-mail: info@delittialdente.it

telefono: 3471126587 (anche Whatsapp)

_____________________



TRAMA DEL GIALLO

Milano, 1992

Il rinomato politico Roberto Grasso, da sempre al centro di chiacchiere e scandali, ha organizzato una festa in maschera nella sua sfarzosissima villa.

I partecipanti sono molti e tutti si godono gli eccessi della serata celando la propria identità dietro ai lugubri travestimenti.

Tutto sembra procedere bene finché non si sparge la terribile notizia: qualcuno ha ucciso il politico ed è fuggito senza lasciare traccia.

Dietro quale maschera si nasconde il colpevole? E cosa lo ha portato ad un tale gesto?

Venite per la festa in maschera, restate per l'omicidio!

_____________________



MENU' DI MARE

Finger food di Mare

Tempura di calamari gamberoni e verdurine croccanti

Acqua naturale, Vino Passerina “Poggio al sole”, caffè



MENU' DI TERRA

Gran antipasto Toscano

Grigliata mista con patate arrosto

Acqua naturale, Vino Poggio Bruno igt “Castellani”, caffè



La preferenza del menù andrà comunicata al momento della prenotazione.



Ampio parcheggio