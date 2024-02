Cena con delitto 'Sangue a New York' al ristorante Il poeta di Santa Maria a Monte

Dopo i successi di febbraio, i Delitti al Dente vi aspetta al Ristorante 'Il Poeta' di S. Maria a Monte per un altro appuntamento con la divertentissima serata investigativa che non potrete rifiutare. Perciò, tenetevi pronti a calarvi in una New York anni '20 di gangster e famiglie mafiose!



CENA + SPETTACOLO 35€

e-mail: info@delittialdente.it

telefono: 3471126587 (anche Whatsapp)

TRAMA DEL FATTACCIO



Dopo anni di lotte e spargimenti di sangue la famiglia Carbone sembra aver avuto la meglio sulla famiglia Santucci ed è pronta per espandere i suoi affari a Filadelfia.

Jack 'Lo Scaltro' ha sistemato personalmente la questione, ma fra coloro che dovrebbero riconoscerlo come il nuovo padrino della famiglia c'è qualcuno che lo vorrebbe morto...