Cena con delitto di Halloween

I Delitti al Dente, assieme allo staff del Borgo degli Aranci, vi faranno tremare ancora una volta con una storia firmata dallo scrittore pisano David Giuntoli.



Tra una portata e l’altra gli attori della compagnia metteranno in scena un vero e proprio horror in salsa ironica. Ma attenzione perché è proprio tra loro che si cela il colpevole dell’efferato crimine.

I commensali, divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte alla storia e dipaneranno il mistero.



È gradito, ma non obbligatorio, costume Horror/Halloween.

Sono invece essenziali la mascherina e il rispetto delle norme anti-COVID



Cena + Gioco: 38€





Per info e prenotazione obbligatoria: info@delittialdente.it; 3471126587.