Cena con delitto di Halloween

Che Halloween sarebbe senza cena con delitto?

A grande richiesta tornano i Delitti al Dente, nella straordinaria cornice del Borgo degli Aranci a San Giuliano Terme, per investigare insieme a voi sull'intricato caso "Delitto in Maschera".



TRAMA DEL GIALLO



Notte di Halloween 1992, Milano.

Il rinomato politico Roberto Grasso, da sempre al centro di chiacchiere e scandali, ha organizzato una festa in maschera nella sua sfarzosissima villa.

I partecipanti sono molti e tutti si godono gli eccessi della serata celando la propria identità dietro ai lugubri travestimenti.

Tutto sembra procedere bene finché non si sparge la terribile notizia: qualcuno ha ucciso il politico ed è fuggito senza lasciare traccia...

Dietro quale maschera orrorifica si nasconde il colpevole? E cosa lo ha portato ad un tale gesto?

Venite per la festa di Halloween... restate per l'omicidio!

_____________________



I commensali divisi in squadre, si trasformeranno in équipe investigative che, in una sfida a colpi di indizi, prenderanno parte allo spettacolo e dipaneranno il mistero.

In palio premi per gli investigatori più sagaci e per la maschera più bella!! (Il travestimento è consigliato, ma non obbligatorio)

Tutti i tavoli sono distanziati e sanificati nel rispetto delle normative anti-Covid.



MENU'



Antipasto

- Bocconcini di pasta fritta

- Salumi

- Pappa al pomodoro

- Flan di zucchine con fonduta di Parmigiano

- Bruschetta salsiccia e stracchino



Primo

- Risotto ai funghi porcini



Secondo

- Arrosto di vitellone con riduzione al brandy e patate al forno



Acqua, vino e caffè

_____________________



Prenotazione obbligatoria tramite:

- tel 3471126587

- email: info@delittialdente.it



Per info sullo svolgimento dell'evento:



- sito internet: www.delittialdente.it

